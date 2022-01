Unfall bei Driedorf: Autos prallen mit Kuh zusammen

Auf der B255 zwischen Driedorf und Herborn sind am Sonntagabend zwei Autos mit einer Kuh zusammengeprallt. Foto: VRM

DRIEDORF - Bei Driedorf sind am Sonntagabend zwei Autos mit einer Kuh kollidiert. Es entstand ein Gesamtschaden von 12 500 Euro. Das teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Wie die Kuh auf die Fahrbahn gelangen konnte, sei bislang unklar, heißt es.

Trotz eines toten Tieres und dem Gesamtschaden könne man, so die Polizei, wohl von Glück sprechen, dass bei einem Unfall am 16. Januar nichts Schlimmeres passierte. Was war passiert? Gegen 20.40 Uhr kollidierte der Ford eines 58-jähriger Herborners mit einer Kuh, die auf der B 255 zwischen Driedorf und Herborn stand. Der Aufprall schleuderte das Tier auf die Gegenfahrbahn, wo ein 30-jähriger Skoda-Fahrer erst mit der Kuh kollidierte und dann gegen die rechte Schutzplanke prallte.

Beide Fahrer blieben unverletzt, die Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auch an der Schutzplanke entstand ein Schaden. Die Kuh starb an der Unfallstelle.