Vergeblicher Fluchtversuch: Ladendieb wirft Flasche

HERBORN/DRIEDORF - Das Eingreifen dreier Zeugen hat am Montagabend in Herborn zur Festnahme eines Ladendiebs geführt. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Ein Mitarbeiter des Edeka-Markts im Hüttenweg hatte zuvor beobachtet, wie der 36-Jährige mit einer Flasche Whiskey den Markt verließ, ohne zu bezahlen. Als er ihn ansprach, rannte der Dieb über den Parkplatz davon. Drei Männern wurden darauf aufmerksam, verfolgten den Mann und hielten ihn fest. Er wehrte sich zunächst und warf die Flasche in Richtung der Männer - sie flog nur knapp am Kopf eines 17-Jährigen vorbei. Gemeinsam mit seinen 18 und 27 Jahre alten Freunden übergab er den renitenten Dieb der Polizei.

Wegen wüster Beschimpfungen und aggressiven Verhaltens legten ihm die Beamten Handschellen an. Er musste zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache. Im Anschluss daran durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Auf den in Driedorf lebenden Mann kommen nun Strafanzeigen wegen Diebstahls und versuchter gefährlicher Körperverletzung zu.