Waffenlager-Fund bei Driedorf: Polizei durchsucht Wohnungen

DRIEDORF. Fast drei Monate nach dem Fund eines Waffenlagers bei Driedorf ist ein 59-jähriger Tatverdächtiger vernommen worden. Die Polizei durchsuchte am Dienstag seine Wohnsitze im nordrhein-westfälischen Arnsberg und in Leipzig - und stellte mehrere Schusswaffen sowie Munition sicher.

Das teilten die Staatsanwaltschaft Limburg und die Polizeidirektion Lahn-Dill am Donnerstagmorgen mit. Demnach durchsuchten die Ermittler der Regionalen Kriminalinspektion Lahn-Dill gemeinsam mit Kollegen des Polizeipräsidiums Dortmund und der Polizeidirektion Leipzig die Wohnsitze des 59-jährigen Deutschen. Die Ermittler stellten unter anderem mehrere Schusswaffen sowie Munition sicher. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung wurde der dringend Tatverdächtige wieder entlassen.

Ausgestattet mit Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichts Limburg schlugen die Polizistinnen und Polizisten zeitgleich an zwei Wohnungen in Arnsberg und Leipzig zu. Den 59-Jährigen trafen die Ermittler an seinem Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen an. Ein Spezialeinsatzkommando aus Dortmund nahm ihn dort fest. Zudem kamen ein mobiles Einsatzkommando aus Dortmund, Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei aus Meschede und Leipzig sowie ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz.

Die Durchsuchung seiner Wohnung in Arnsberg brachte mehrere Lang- und Kurzwaffen sowie verschiedene Waffenteile zutage. Zudem stellten die Ermittler eine Armbrust, Munition unterschiedlicher Kaliber sowie zwei Rechner und zwei Mobiltelefone sicher. An seinem Wohnsitz in Leipzig wurden keine Beweismittel sichergestellt.

Entdeckt wurde das Waffendepot am Samstag, 7. März. Zwei Tage später gab die Polizei den Fund bekannt. Der letzte Sturm hatte einen Baum entwurzelt - darunter waren vier Kisten zum Vorschein gekommen. In diesen befanden sich unter anderem Handgranaten samt Zünder, Munition, Sprengkörper und Sprengmittel, Sprengschnüre, Sprengkapseln sowie zwei scharfe Pistolen. Aus Sicherheitsgründen mussten Experten des LKA einen Teil der Kapseln vor Ort sprengen.

"Umfangreiche Ermittlungen" der Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Polizei und Staatsanwaltschaft auf die Spur des 59-Jährigen gebracht, hieß es in der Mitteilung. Daraufhin habe das Amtsgericht Limburg Durchsuchungsbeschlüsse für die zwei Wohnungen erlassen.

Der Mann ist kein Unbekannter: Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelten gegen ihn in der Vergangenheit unter anderem wegen illegalem Waffen- und Munitionsbesitzes sowie wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontroll- und Sprengstoffgesetz. Er sei wegen derartiger Delikte bereits vorbestraft und den Ermittlungsbehörden als "Waffennarr" bekannt. In seiner Vernehmung machte er weder Angaben zu den sichergestellten Waffen, noch zu dem Sprengstoff- und Waffenfund in Driedorf. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.