Donnerstag, 02.07.2020 - 05:31
5 min
Während Corona: Fleisbacher Regisseur dreht ersten Kinofilm
Von Nina Paeschke
Redakteurin Dillenburg
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DIE HANDLUNG
Paul Nebe (Jonas Holdenrieder) ist zu jedermann lieb und nett, doch keiner kann ihm wirklich nahekommen. Die attraktive Mitschülerin Dala (Valerie Stoll) hat ein Auge auf ihn geworfen, doch Paul geht ihr konsequent aus dem Weg. Stattdessen wird er der Lieblingsschüler des kunstsinnigen Lehrers Erich Bulwer (Devid Striesow), der einen Zugang zu ihm zu finden scheint. Doch wer hat die ungewöhnlichen Gedichte geschrieben, mit denen er im Unterricht auf sich aufmerksam gemacht hat? Seine Stiefmutter Sylvia (Claudia Geisler-Bading) ahnt, dass hinter der Fassade des Vorzeigesohns ein dunkles Geheimnis steckt ...
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