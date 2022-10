Waldaubacher Multifunktionsfeld eröffnet

Das Kleinspielfeld ist nicht nur für den Ballsport gedacht, sondern steht auch für viele weitere Aktivitäten offen. Foto: Michael Reitz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF-WALDAUBACH - Am Samstag ist die neue Multifunktionsfläche im Ortsteil Waldaubach eingeweiht worden. Die Gemeinde Driedorf hat in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde ein Kleinspielfeld auf dem Grundstück Aubachstraße 30 entstehen lassen. Das Bauprojekt wurde im Rahmen der Dorfentwicklung gefördert. Die 425 Quadratmeter große Fläche bietet eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Neben Ballsportarten wie Fußball, Basketball oder Hockey kann auch Gymnastik getrieben werden. Außerdem ist das Aufstellen von mobilen Sitz- und Tischgruppen möglich.

Die Dorfbewohner hatten schon länger nach einem Standort für einen Bolzplatz gesucht, berichtete Ortsvorsteher Christoph Etz. Nach einem ersten Treffen mit Bürgermeister Carsten Braun (CDU) und Pfarrerin Kathleen Theiß kam der Platz neben dem Gemeindehaus in den Sinn und die Idee wurde konkreter. "Im Sommer 2021 begannen erste Planungen, und das Projekt wurde in den Haushalt der Kommune eingestellt", erzählte Bürgermeister Braun. Lothar Gersmann aus Wetzlar half mit seinem Ingenieurbüro für Frei- und Sportanlagen bei der Planung.

Pfarrerin Kathleen Theiß (von links), Ortsvorsteher Christoph Etz, Bürgermeister Carsten Braun und Torsten Kring vom Förderverein Waldaubach weihen mit einem Hockeyspiel die Multifunktionsfläche ein. (Foto: Michael Reitz)

Mit der Multifunktionsfläche wurde das erste bauliche Projekt des Dorfentwicklungsprogramms in Driedorf umgesetzt. Insgesamt hat es rund 130.000 Euro gekostet. 80 Prozent des Betrages, genau 87.608 Euro, wurden durch das Dorfentwicklungsprogramm über EU-Mittel gefördert. Von Juli bis September 2022 entstand das Kleinspielfeld in einer relativ kurzen Bauphase. "Es ist ein Ort für alle Sportbegeisterten, von Jung bis Alt. Die Nachbarn haben durchweg positiv reagiert und den Bau befürwortet. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich", freute sich Braun.

Multifunktionsfläche soll dörfliche Gemeinschaft stärken

Pfarrerin Kathleen Theiß hielt zur Eröffnung eine kurze Andacht. Schon der Apostel Paulus habe in einem Brief an die Korinther über antike Läufer und sportliche Wettkämpfe geschrieben. Paulus habe gewollt, dass alle Menschen im Lauf des Lebens den "unvergänglichen Siegeskranz" des ewigen Lebens gewinnen. "Sport und Religion stehen in enger Verbindung", sagte Theiß. Achim Jager von dem ausführenden Bauunternehmen Strabag Sportstättenbau GmbH schenkte zur Eröffnung jeweils einen Fußball an die Kirchengemeinde, den Förderverein und Ortsbeirat. Torsten Kring vom Förderverein Waldaubach dankte der Kirche, die den Platz zur Verfügung gestellt hat. "Die Multifunktionsfläche unterstützt die dörfliche Gemeinschaft und den Zusammenhalt", meinte Karin Betz (SPD), ehrenamtliche Kreisbeigeordnete aus Driedorf.