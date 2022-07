Wer hat einen kaputten Dreier-BMW gesehen?

Symbolfoto: VRM

DRIEDORF-MÜNCHHAUSEN - Driedorf-Münchhausen (jöw). Nach einem Unfall an der Kreuzung vor dem Ortseingang von Münchhausen aus Richtung Driedorf und Seilhofen sucht die Polizei einen schwarzen Dreier-BMW. Zeugen haben gesehen, wie dieser abtransportiert worden ist, nachdem dort ein Verkehrsschild umgefahren worden war.

Der Zeuge habe die Aktion am Dienstag zwischen 10.30 und 11.30 Uhr beobachtet, berichtete Polizeisprecher Guido Rehr am Freitag. Demnach seien ein Mann und eine Frau mit einem dunkelblauen Van dort vorgefahren, auf dessen Anhänger sie einen offensichtlich an der Front beschädigten schwarzen Dreier-BMW luden. Beide seien zwischen 20 und 30 Jahre alt. Die Frau habe auf den Zeugen aufgelöst und aufgeregt gewirkt. Sie habe kurze dunkelblonde Haare.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der schwarze BMW aus einem der Baujahre von 2004 bis 2006 stammt und von dem Duo abtransportiert worden ist, ohne die Polizei von dem Unfall zu informieren. Den Schaden am Verkehrsschild schätzen die Beamten auf rund 600 Euro.

Die Ermittler der Polizei bitten Zeugen, die Hinweise auf einen schwarzen Dreier-BMW mit frischem Frontschaden geben können, sich bei ihnen in Herborn unter Telefon 02772-45070 zu melden.