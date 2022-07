Zum Kirmesfinale geben die Rother noch mal richtig Gas

Pole Position: Als Zugnummer 1 stellen sich die Rother Kinder den Zuschauern vor. Foto: Katrin Weber

DRIEDORF-ROTH - Die Rother Dreschhallen-Kirmes ist zurück: In dem Driedorfer Ortsteil ging es am Wochenende ordentlich rund. Drei Tage lang feierten die Rother ihre kleine große Kirmes - zum Abschluss am Sonntag mit einem bunten Festzug.

Bereits kurz vor dem Start an der Kirche zeigten sich Ortsvorsteherin Danica Michel und Hans-Peter "Pico" Haust, die dem Organisationsteam angehören, sehr zufrieden mit dem Neustart nach der Corona-bedingten Pause. Die Disco mit DJ Julian und der Tanzabend mit den "Silverbirds" seien sehr gut besucht gewesen.

Zehn Zugnummern ziehen am Mittag durch das Dorf

Zum Finale gaben die Rother dann noch einmal mächtig Gas. Nach dem Frühschoppen in der Dreschhalle ging es im Festzug durch den Ort. Zehn Gruppen machten mit und hatten für den Zug bunte Themen ausgesucht. Angeführt von Rother Kindern, die Kettcars, Roller und Fahrräder farbenprächtig geschmückt hatten, gingen und fuhren die Landfrauen, der Langlaufclub, die Feuerwehr, der Gesangverein, das Kirmes-Organisationsteam, der BVB-Fanclub "Westerwald-Borussen", die Rother Jugend und die Fernsehfußballfans durch die Straßen. Das richtige Marschtempo gab die Kapelle "Watz und Knäuel" vor, ein zusammengewürfeltes Ensemble, das für beste Kirmesstimmung entlang des Weges sorgte.

Nach der Rückkehr an den Ausgangspunkt ging es für das ein und das andere "kühle Blonde" noch einmal in die Dreschhalle. Bis zum frühen Abend wurde dort noch gefeiert, gesungen und getanzt.

Nach über zwei Jahren Pause hatte der Förderverein Roth wieder zu der Dreschhallen-Kirmes eingeladen. Die Macher um die Ortsvorsteherin und die Besucher strahlten am Sonntag um die Wette. Der Neustart des Festes wurde allgemein im Ort als überaus gelungen betrachtet.