Zusammenstoß vor Driedorfs Apotheke

Driedorf (red). In Höhe der Apotheke in der Driedorfer Schlossstraße sind am Freitagabend zwei Autos aufeinandergeprallt. Nun sucht die Polizei Zeugen für den Unfall, weil die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang machten.

Gegen 17.45 Uhr war ein 23-Jähriger in einem orange-schwarzen VW Golf von der Ortsmitte in Richtung B 255 unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 65-jährige Driedorferin mit ihrem silbernen Opel Astra vom Parkplatz der Apotheke auf die Straße, wo es zum Zusammenstoß kam. Die Herborner Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 27 72-4 70 50 bei ihr zu melden.