Zwei weitere Brände im Lahn-Dill-Kreis

DRIEDORF-MADEMÜHLEN/GREIFENSTEIN-ARBORN - Auch am Dienstagabend, 16. August, haben zwei Brände die Feuerwehren im Lahn-Dill-Kreis beschäftigt. Beide Fälle - einer bei Mademühlen und einer bei Arborn - endeten glimpflich, weil die Einsatzkräfte schnell vor Ort waren.

Zunächst wurden die Brandbekämpfer gegen 20 Uhr zu einem Feuer zwischen Mademühlen und Oberrod gerufen. Erst einmal sei unklar gewesen, ob es auf hessischer oder rheinland-pfälzischer Seite brenne, berichtete der Driedorfer Gemeindebrandinspektor Frank Merkelbach. Das klärte sich zügig: Der Brand war an zwei Stellen dicht an der Grenze, aber gerade noch in Hessen ausgebrochen.

Privatpersonen helfen der Driedorfer Wehr

Zur Sicherheit rückten 100 Einsatzkräfte an - sowohl von den Driedorfer Wehren, als auch aus Rennerod, Oberrord und Mittelhofen. Am Ende beschränkte sich das Feuer auf 50 Quadratmeter. Dennoch sei viel Wasser zum Löschen benötigt worden, sagte Merkelbach. Positiv: Ortskundige Privatpersonen wiesen die Wehren in dem sehr dicht bewachsenen Bereich ein, sodass diese keine Zeit verloren. "Drei bis fünf Minuten später und wir hätten richtig Arbeit gehabt", so der Gemeindebrandinspektor. Stattdessen war der Einsatz um 23 Uhr abgehakt.

Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Am späten Dienstagabend brannte außerdem die Schutzhütte des Heimatvereins Arborn, die nahe der Landstraße zwischen dem Greifensteiner Ortstiel und Mengerskirchen liegt. Zeugen hatten die Flammen kurz vor 23 Uhr bemerkt und frühzeitig die Feuerwehr verständigt. Diese rückte mit mehreren Fahrzeugen an und konnte den Brand, noch bevor sich dieser weiter ausbreitete, löschen. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren, vierstelligen Bereich.

Warum das Feuer ausgebrochen war, steht momentan noch nicht fest. Derzeit könne, so die Polizei, auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Brandexperten der Wetzlarer Kriminalpolizei ermitteln nun und bitten um mögliche Hinweise unter 06441-9180.