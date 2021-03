16-Jähriger prügelt auf Polizisten ein

16-Jähriger greift Polizisten an: Eine Rettungswagenbesatzung bringt den Beamten ins Krankenhaus. Symbolfoto: K. Rahn/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-WISSENBACH - Böse Überraschung für zwei Polizisten bei einem Einsatz in Wissenbach: Als sie am Freitagabend gegen 22.40 Uhr einen offensichtlich stark betrunkenen Jugendlichen kontrollierten, schlug der 16-Jährige plötzlich auf einen Beamten ein und verletzte ihn und seine Kollegin. Das hat Polizeisprecher Guido Rehr am Dienstag berichtet.

Zeugen hatten die Polizei auf den 16-Jährigen in der Dietzhölzstraße aufmerksam gemacht. "Eine Polizistin und ein Polizist sprachen ihn an, worauf dieser sofort aggressiv reagierte", so Rehr. "Unentwegt" habe der Jugendliche Beleidigungen gegen die Beamten ausgestoßen.

"Während der Kollege sich den Personalausweis des Jugendlichen anschaute, schlug ihm dieser mit der Faust unvermittelt mit großer Wucht auf die linke Gesichtshälfte", berichtete Rehr weiter. Zusammen mit seiner Kollegin habe der Getroffene den Angreifer dann zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt. Auch dabei habe der 16-Jährige erheblichen Widerstand geleistet und die Polizisten weiter beleidigt.

Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den verletzten Beamten und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte er dieses wieder verlassen, seinen Dienst allerdings nicht mehr fortsetzen. Seine Kollegin erlitt eine leichte Verletzung an einer Hand.

Eine zweite Streife der Dillenburger Polizei, die zum Einsatzort gerufen worden war, sei ebenfalls "aufs Übelste" von dem Jugendlichen beleidigt worden, so Rehr. Letztendlich musste er mit auf die Wache nach Dillenburg.

So betrunken, dass er

auf die Intensivstation muss

Dort ordnete eine Bereitschaftsstaatsanwältin die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an. Rehr weiter: "Aufgrund der starken Alkoholisierung musste der Eschenburger auf der Intensivstation des Dillenburger Krankenhauses aufgenommen werden."

Den 16-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.