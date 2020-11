2000 Euro gehen an die Eschenburg-Stiftung

Die 14. Spielzeug- und Kinderkleiderbörse im Bürgerhaus von Eibelshausen erbringt einen Erlös von 2000 Euro für die "Stiftung für Eschenburg". Foto: Gemeinde Eschenburg

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Unter Corona-Bedingungen hat die 14. Spielzeug- und Kleiderbörse im Bürgerhaus in Eibelshausen stattgefunden. "Aufgrund der widrigen Umstände mussten viele Dinge im Vorfeld umgeplant und abgeklärt werden", sagten die Organisatorinnen Michaela Eckhardt und Melanie Blouw.

Zunächst wurde mit einer Helferbörse ein Testlauf gestartet, dessen Ablauf und Atmosphäre auf positiven Zuspruch von allen Beteiligten traf. Am Tag darauf war die offizielle Börse, während der höchstens 50 Personen gleichzeitig in den Verkaufssaal des Bürgerhauses durften. Die Ehemänner der beiden Organisatorinnen standen mit Walkie-Talkies der Kinder an den Türen und zählten per Handy-App die Personen jeweils am Ein- und am Ausgang. Zwar führte dies zu langen Wartezeiten, welche aber von den Kunden durchweg mit Verständnis in Kauf genommen wurden.