2022 Euro für gute Zwecke in Eschenburg

Blasmusik: Die "Egerländer 6" spielen beim Benefizkonzert zur Bürgermeisterwahl in Eschenburg. Foto: Joachim F. Köster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG - 1011 Euro für das neue Babybecken sind beim Benefizkonzert zur Bürgermeisterwahl in Eschenburg zusammengekommen. Weitere 1011 Euro spendet Bürgermeister Götz Konrad an die Stiftung für Eschenburg, um Initiativen für Spielplätze und Sportstätten zu starten.

",Wer die Musik bestellt, der bezahlt' - das sollte ein wichtiges Motto bei der Politik einer Gemeinde sein", sagte Götz Konrad und nimmt das seit seiner ersten Bürgermeisterwahl 2004 wörtlich: Als Bürgermeisterkandidat bestellt und bezahlt er eine Kapelle. Was beim Verkauf von Getränken und Speisen als Erlös erzielt wird, geht an gute Zwecke.

Diesmal spielten die "Egerländer 6" am Bürgerhaus in Eibelshausen. Seit 2004 sind durch Konrads Benefizkonzerte 7253 Euro zusammengekommen - für die Diakoniestation, den Förderverein des Freizeitbads "Panoramablick" in Eibelshausen, fürs Netzwerk Jugend, das Regionalmuseum Eschenburg, das Babybecken im Bad sowie die Spielplätze der Zukunft.