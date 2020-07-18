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Samstag, 18.07.2020 - 16:58
4 min

37.390 Kilo in zwei Jahren: Kronkorken gegen eine Krankheit

2018 begann Familie Weitzel aus Wissenbach, Kronkorken zu sammeln - für den Kampf gegen die seltene Krankheit AMC. Sohn Rocco ist selbst betroffen. Seitdem ist viel passiert.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Präsentiert einen Teil der gesammelten Kronkorken und Schraubdeckel: der neunjährige Rocco Weitzel aus Wissenbach. Foto: Frank Weitzel

Präsentiert einen Teil der gesammelten Kronkorken und Schraubdeckel: der neunjährige Rocco Weitzel aus Wissenbach. Foto: Frank Weitzel

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AMC - WAS IST DAS?

Bei der seltenen Krankheit AMC handelt es sich um eine angeborene GelenksteifeDie Abkürzung steht für "Arthrogryposis multiplex congenita".

AMC entsteht schon im Mutterleib, meistens zwischen der achten und elften SchwangerschaftswocheSie kann einzelne Gelenke betreffen, aber auch Organe und das Gehirn in Mitleidenschaft ziehen. Nicht selten sind Betroffene auf den Rollstuhl angewiesen.

Weitere Infos rund um AMC gibt es auf der Webseite der "Interessengemeinschaft Arthrogryposis", an die auch das mit der Aktion gesammelte Geld geht: www. arthrogryposis.de.

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Weiterführende Links
Hier gibt es die Liste mit allen Kronkorken-Sammelstellen
Mit Kronkorken gegen eine seltene Krankheit kämpfen
Millionen Kronkorken gegen eine seltene Krankheit
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