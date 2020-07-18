Samstag, 18.07.2020 - 16:58
4 min
37.390 Kilo in zwei Jahren: Kronkorken gegen eine Krankheit
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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AMC - WAS IST DAS?
Bei der seltenen Krankheit AMC handelt es sich um eine angeborene GelenksteifeDie Abkürzung steht für "Arthrogryposis multiplex congenita".
AMC entsteht schon im Mutterleib, meistens zwischen der achten und elften SchwangerschaftswocheSie kann einzelne Gelenke betreffen, aber auch Organe und das Gehirn in Mitleidenschaft ziehen. Nicht selten sind Betroffene auf den Rollstuhl angewiesen.
Weitere Infos rund um AMC gibt es auf der Webseite der "Interessengemeinschaft Arthrogryposis", an die auch das mit der Aktion gesammelte Geld geht: www. arthrogryposis.de.
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