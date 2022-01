50 000 Euro Schaden: Zwei Subarus in Eibelshausen gestohlen

Symbolfoto: VRM

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Diebe haben vom Gelände eines Autohändlers im Industriegebiet von Eibelshausen zwei Subarus sowie die Kennzeichen zweier weiterer Fahrzeuge gestohlen. Der Wert ihrer Beute beträgt rund 50 000 Euro.

Die Polizei hat den Doppel-Diebstahl am Dienstag vermeldet, ausgeführt worden ist er aber bereits am Wochenende: Demnach haben die Täter zwischen 14.30 Uhr am Sonntag und 5.40 Uhr am Montag zugeschlagen.

Das Firmengelände liegt an der Eiershäuser Straße. Dort überwanden die Unbekannten auf der Polizei bisher unbekannte Art und Weise die Diebstahlsicherungen eines grauen Foresters und eines blauen XV, montierten die von Kundenfahrzeugen abgeschraubten Kennzeichen "DIL - SR 47" und "DIL - NH 100" dran und fuhren mit den beiden Subarus davon.

Polizei fragt, wer verdächtige Personen beobachtet hat

Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zum Montag in Eibelshausen beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Subarus oder der gestohlenen Kennzeichen machen können, sich bei der Polizei unter Telefon 0 27 71--90 70 zu melden.