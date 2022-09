7950 Eschenburger können am Sonntag wählen

Die drei Bewerber um das Bürgermeisteramt in Eschenburg (v.l.) Markus Neitz, Götz Konrad und Jury Bazarov stellten sich den Fragen der Redakteure Nina Paeschke und Christoiph Weber und des Publikums. Am Sonntag, 11. September, wird gewählt. Foto: Katrin Weber

ESCHENBURG - Genau 7950 Eschenburger Einwohner sind berechtigt, am Sonntag, 11. September, den Bürgermeister ihrer Heimatkommune zu wählen. Amtsinhaber Götz Konrad (parteilos) tritt gegen Jury Bazarov (parteilos) und Markus Neitz (unabhängig) an.

In der Gemeinde gibt es neun Wahllokale. In den Ortsteilen Eiershausen, Roth, Simmersbach und Wissenbach gibt es jeweils eine zentrale Anlaufstelle. In Hirzenhain verteilen sich die Wähler auf den Ort und den Bahnhof. In der Kerngemeinde Eibelshausen gibt es die Wahlbezirke West, Ost und Mitte.

Dazu gibt es drei Briefwahlbezirke. Das war schon bei der letzten Kommunalwahl am 14. März vergangenen Jahres und bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 der Fall. Diese Aufstockung ist Corona geschuldet, denn seit dem Beginn der Pandemie hat der Anteil an Briefwählern zugenommen. Bei der Kommunalwahl 2021 kamen auf 1925 Briefwähler 1392 Eschenburger, die ein Wahllokal aufsuchten. Dies beeinflusst auch die Wahlbeteiligung in den einzelnen Ortsteilen, weil die Briefwähler diesen Orten nicht zugeordnet werden. "Wir haben rund 1500 Briefwähler - schätzungsweise drei Viertel sind zurückgekommen", vermeldete Wahlleiter Rainer Deutsch eine Zwischenbilanz von Mittwochnachmittag.

Am Sonntag gibt es zwei Möglichkeiten, die Wahlergebnisse zu sichten: auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.gemeinde-eschenburg.de/wahl/ oder im Foyer des Rathauses. Das Ergebnis wird laufend aktualisiert.

Sollte es im ersten Wahlgang keinen Sieger geben, ist für den 25. September eine Stichwahl angesetzt.