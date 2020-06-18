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Donnerstag, 18.06.2020 - 15:09
2 min

80 Kita-Plätze und viele Baugrundstücke

In Eiershausen soll eine viergruppige Kindertagesstätte gebaut werden. Ganz in der Nähe entsteht ein rund vier Hektar großes Neubaugebiet. Die Planungen haben begonnen.

Noch blühen Gras und andere Pflanzen in den Wiesen: Hier sollen in den nächsten Jahren im Eiershäuser Baugebiet "Am Nussbaum" Häuser gebaut werden. Foto: Frank Rademacher

Noch blühen Gras und andere Pflanzen in den Wiesen: Hier sollen in den nächsten Jahren im Eiershäuser Baugebiet "Am Nussbaum" Häuser gebaut werden. Foto: Frank Rademacher

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