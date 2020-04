Abbieger übersieht Gegenverkehr

Jetzt teilen:

Eschenburg-Eibelshausen (red). Mit leichten Verletzungen haben die Insassen eines Subaru Justy am Montag einen Unfall auf der Eibelshäuser Hauptstraße überstanden. Die beiden 26 und 24 Jahre alten Frauen aus der Gemeinde Eschenburg waren gegen 14.30 Uhr von Steinbrücken aus in Richtung Bundesstraße unterwegs, als der 33-jährige Fahrer eines ihnen entgegenkommenden Audis den Subaru übersah und von der Hauptstraße nach links in die Bergstraße abbog. Dabei prallten die beiden Autos aufeinander. Der ebenfalls in Eschenburg lebende Unfallverursacher blieb unverletzt. Über die Höhe der Schäden an den Pkw machte die Dillenburger Polizei noch keine Angaben.