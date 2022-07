Abzocke-Anrufe aus der Schweiz im Lahn-Dill-Kreis

Gerade Senioren sind häufig das Ziel von betrügerischen Telefonanrufen. Symbolfoto: highwaystarz/Fotolia

ESCHENBURG - Wie der 85-jährigen Eschenburgerin dürfte es derzeit noch mehr älteren Menschen im Dillgebiet gegangen sein. Sie hatte unlängst einen Anruf aus der Schweiz erhalten, von einer "United Swiss Marketing AG". Während die Eschenburgerin davon ausging, mit einer Versicherung zu sprechen, war sie tatsächlich Opfer einer Telefon-Abzocke geworden.

Eine mit einem ausländischen Akzent sprechende Frau hatte ihr am Telefon ein Beratungspaket zur Pflege versprochen, mit dem, so die verlockende Botschaft, die Seniorin Leistungen der Pflegekasse von bis zu 6000 Euro erhalten könne.

Der Anruf aus der Schweiz ist allerdings lediglich der erste Teil der Falle, der zweite folgt auf dem Postweg und in Form einer Rechnung über 129 Euro. Diesen Betrag, so warnen die Verbraucherzentralen aus Baden-Württemberg, Brandenburg und Bremen, bei denen sich zuletzt entsprechende Beschwerden häuften, solle man auf keinen Fall bezahlen.

Sie raten dringend dazu, umgehend dem am Telefon geschlossenen Vertrag zu widersprechen. Dazu haben die Verbraucherzentralen auf ihren Internet-Seiten auch einen Musterbrief zum Herunterladen hinterlegt.

Häufig sind die betroffenen Senioren damit aber überfordert und bezahlen im Zweifel den Betrag. Geschieht das nicht innerhalb von zwei Wochen, folgt eine Mahnung mit dem Hinweis, dass das vermeintliche Vertragsgespräch aufgezeichnet worden ist. Außerdem wird den Opfern mit der Einschaltung eines Inkassobüros gedroht.

Offenbar sind dem Unternehmen aus der Schweiz zum Teil auch schon die Pflegestufen der Angerufenen bekannt. Woher diese Daten stammen, ist bislang allerdings noch unklar. Die Kenntnis der Daten hilft den Anrufern allerdings, schnell ein Vertrauen zu ihren Opfern aufzubauen.

"Sollten Sie zur Zahlung aufgefordert werden, obwohl Sie keinen wirksamen Vertrag abgeschlossen haben, bestreiten Sie den angeblichen Vertragsschluss." Selahattin Beser, Jurist bei der Verbraucherzentrale Hessen

Die Verbraucherzentrale Bremen sieht in den Anrufen und in den mehrseitigen Bestätigungsschreiben aus der Schweiz allerdings einen rechtlichen Mangel: Es fehle an einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung. Und ohne eine solche könne ein solcher Vertrag auch nach einem Jahr und zwei Wochen noch widersprochen werden.

Grundsätzlich raten die Verbraucherschützer insbesondere Senioren aber dazu, am Telefon gar keine Vereinbarungen abzuschließen. "Einfach auflegen", lautet ihre Empfehlung.

Die Masche der Schweizer ist indes nicht neu, lediglich die angebliche Pflegeberatung als ihr Inhalt. Und den Verbraucherschützern ist auch die Adresse des Unternehmens bekannt. Dort sind auch eine "Bonafair AG" und eine "Mönchshofer AG" ansässig. Beide Firmen hatten in der Vergangenheit ebenfalls ungefragt bei älteren Menschen angerufen, sie in Gespräche verwickelt und dann Nahrungsergänzungsmittel samt saftiger Rechnung verschickt.

Auch bei der Verbraucherzentrale Hessen sind das Unternehmen und seine Masche bekannt. "Lassen Sie sich auf Werbeanrufe nicht ein und beenden Sie sofort das Gespräch", empfiehlt Selahattin Beser, Jurist bei der Verbraucherzentrale Hessen.

"Sollten Sie zur Zahlung aufgefordert werden, obwohl Sie keinen wirksamen Vertrag abgeschlossen haben, bestreiten Sie den angeblichen Vertragsschluss. Höchst vorsorglich sollten Sie Ihre vermeintliche Vertragserklärung auch widerrufen und das Unternehmen dazu auffordern, alle zu ihrer Person gespeicherten Daten zu löschen. Wer einen solchen Vertrag untergeschoben bekommen hat, sollte sich auf jeden Fall wehren und im Zweifel beraten lassen", so Beser abschließend.