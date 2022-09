Als Hirzenhain zur Vier-Schanzen-Tournee gehörte

Open-Air-Oktoberfest: Der Hirzenhainer Skiclub feiert mit vielen Gästen seinen 75. Geburtstag. Foto: Susanne Hartel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-HIRZENHAIN - Mit genau 667 Tagen Verspätung hat der Skiclub Hirzenhain mit einem Oktoberfest seinen 75. Geburtstag gefeiert. Nachdem die Jubiläumsfeier pandemiebedingt zweimal verschoben werden musste, wurde am Eiershäuser Hang "75 + 2" gefeiert.

Am 13. November 1945 wurde auf Initiative des Skilehrers der Verein gegründet, der zunächst Wintersportverein Sauseschritt" hieß. Damit war 22 Jahre nach dem Segelfliegerclub in dem Höhendorf eine weitere Sportart früh etabliert.

Schon zwei Jahre später wurde auf der Hohen Koppe eine Skihütte mit neun Betten sowie eine Kochgelegenheit bezogen. Im Winter 1946/ 1947 wurden dort die ersten Vereinsmeisterschaften ausgetragen.

Am 10. Januar 1976 weiht der Verein seine Hütte ein

Weitere zwei Jahre später sollte auf diesem Berg sogar eine Sprungschanze gebaut werden. Die Umsetzung scheiterte aber. Doch 1964 wurde in der Nähe des Eiershäuser Hanges die "Hi-Hai-Schanze" getauft. Auf der Homepage des Vereins ist zu lesen: " (...) im Januar 1966 wurden die Weichen für eine Vier-Schanzen-Tournee Hartenrod - Hirzenhain - Rittershausen - Schönbach gestellt; ein sportliches Ereignis, das in den darauffolgenden Jahren zum festen Bestand im Vereinsgeschehen wurde." Anfang der 70er-Jahre wurde laut über ein Skigelände am Eiershäuser Hang nachgedacht. Am 10. Januar 1976 wurde dort die Hütte eingeweiht.

Zwei Vorsitzende liefern wunderbare Anekdoten

Gerne hätten die Hirzenhainer ihren 75. Geburtstag größer gefeiert. Da jedoch ein nochmaliges Verschieben keine Option war, gab es die Feier in abgespeckter Version als "Open-Air-Oktoberfest+" mit einem zünftigen Frühschoppen. Der Hirzenhainer Posaunenchor übernahm die musikalische Begrüßung.

Die langjährigen Vorsitzenden Rolf Knell und Horst Herrmann berichteten als Zeitzeugen von den Anfängen auf der Hirzenhainer Sprungschanze mit wunderbaren Anekdoten bis hin zum Bau des Skilifts und den dann folgenden regionalen sowie überregionalen sportlichen Erfolgen.

Zum Finale des Rahmenprogramms hielt Pfarrer Michael Brück eine kleine Andacht. Die Musikkapelle "Egerländer 6" sorgte anschließend für eine grandiose Stimmung, die den zahlreichen Gästen aller Altersgruppen einen schönen Tag bereitete.