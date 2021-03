An der Holderbergschule wird geackert

"Ackerdemia" ist ein eingetragener Verein und gemeinnütziges Sozialunternehmen, das Landwirt Christoph Schmitz 2014 gegründet hat.

In diesem Jahr nehmen bereits 35 000 Kinder in über 800 Kitas und Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an dem Bildungsprogramm teil.

"Eine Generation, die weiß, was sie isst", lautet das Motto des Vereins, der Kindern mehr Wertschätzung für Lebensmittel vermitteln will.

In Hessen sind in diesem Jahr noch einige Förderplätze für Kitas und Schulen frei.

Für weitere Informationen: www.gemueseackerdemie.de