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Montag, 06.04.2020 - 18:15
2 min

An sechs B253/Kreuzungen in gut sechs Jahren 89 Unfälle

Motorradfahrer aus Frankenberg stirbt in 2014 am Abzweig Eiershausen. Zwischen Eibelshausen und Oberdieten spielt auch Wild eine große Rolle.

Zwölf Unfälle gab es in den vergangenen sechs Jahren am Abzweig der aus Roth kommenden Kreisstraße 32 auf die Bundesstraße 253. In zehn Fällen waren Wildtiere beteiligt. Foto: Christoph Weber

Zwölf Unfälle gab es in den vergangenen sechs Jahren am Abzweig der aus Roth kommenden Kreisstraße 32 auf die Bundesstraße 253. In zehn Fällen waren Wildtiere beteiligt. Foto: Christoph Weber

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Eschenburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Eschenburg
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