Annelie Marten-Tirjan geht in den Ruhestand

Abschied an der Holderbergschule (v.l.): Annelie Marten-Tirjan mit Schulleiterin Andrea Rink. Foto: Holderbergschule Eibelshausen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Annelie Marten-Tirjan geht nach 43 Dienstjahren in den Ruhestand. Sie arbeitete rund 20 Jahre an der Holderbergschule Eibelshausen, drei Jahre davon als pädagogische Leiterin, mit dem Schwerpunkt "Berufsorientierung". Nun hat Schulleiterin Andrea Rink sie verabschiedet.

Vor ihrem Einsatz in Eibelshausen hatte die gebürtige Eibelshäuserin und Fachlehrerin für Sport und Hauswirtschaft an Schulen in Frankfurt, Dillenburg und Driedorf unterrichtet. 2004 übernahm sie die Leitung der "SchuB"-Klassen in Eibelshausen.

Froh, dass es wieder "echte" Betriebspraktika geben wird

Diese Arbeit bereitete der Pädagogin viel Freude, weil sie den Schülern durch den Fokus auf die Berufsorientierung konkrete Perspektiven für deren Lebensplanung geben konnte. Zwischen 2006 und 2008 folgte eine Weiterqualifizierung für das Lehramt an Haupt- und Realschulen, immer mit dem Blick auf die Unterstützung von Jugendlichen bei der Berufswahl. Dafür war auch eine enge Zusammenarbeit mit den heimischen Betrieben und Institutionen notwendig, die besonders durch zahlreiche Projekte aufgebaut und im Laufe der Zeit intensiviert wurde.

Während der Corona-Pandemie mussten neue Wege der beruflichen Vorbereitung gefunden werden. Dazu gehörten unter anderem digitale Betriebsbesichtigungen. "Ich bin froh, dass in diesem Schuljahr die Betriebspraktika wieder stattfinden", sagt die scheidende pädagogische Leiterin. "Der persönliche und direkten Einblick in die Arbeitswelt ist für die Jugendlichen unglaublich wichtig. Auch die Betriebe freuen sich, ihre potenziellen, zukünftigen Azubis persönlich kennenzulernen. Es ist schön, dass ich dies vor meiner Pensionierung noch erleben konnte."