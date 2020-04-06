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Montag, 06.04.2020 - 16:45
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B 253: Ampel konnte Gefahrenpunkt entschärfen

2020 hat es auf der B 253 am Abzweig nach Eibelshausen schon viermal gekracht. Ein Mensch kam dadurch ums Leben. Verkehrsexperten beraten nun, wie man die Stelle entschärfen kann.

Die Experten schlagen nach einer Verkehrsschau als ersten Schritt zur Risiko-Minimierung auf der B253 eine Verlängerung der Rechtsabbiegespur aus Richtung Simmersbach in Richtung Eibelshausen vor. Foto: Christoph Weber

Die Experten schlagen nach einer Verkehrsschau als ersten Schritt zur Risiko-Minimierung auf der B253 eine Verlängerung der Rechtsabbiegespur aus Richtung Simmersbach in Richtung Eibelshausen vor. Foto: Christoph Weber

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Fotos
Die Experten schlagen nach einer Verkehrsschau als ersten Schritt zur Risiko-Minimierung auf der B253 eine Verlängerung der Rechtsabbiegespur aus Richtung Simmersbach in Richtung Eibelshausen vor. Foto: Christoph Weber

Die Experten schlagen nach einer Verkehrsschau als ersten Schritt zur Risiko-Minimierung auf der B253 eine Verlängerung der Rechtsabbiegespur aus Richtung Simmersbach in Richtung Eibelshausen vor. Foto: Christoph Weber

Gefahrenpunkt: Da es beim Abbiegen von der Bundesstraße 253 nach links in Richtung Eibelshausen zuletzt zu einem tödlichen Unfall kam, beraten Verkehrsexperten über eine Möglichkeit, das Risiko dort zu minimieren. Erster Lösungsansatz ist das Errichten einer Ampelanlage. Foto: Christoph Weber

Gefahrenpunkt: Da es beim Abbiegen von der Bundesstraße 253 nach links in Richtung Eibelshausen zuletzt zu einem tödlichen Unfall kam, beraten Verkehrsexperten über eine Möglichkeit, das Risiko dort zu minimieren. Erster Lösungsansatz ist das Errichten einer Ampelanlage. Foto: Christoph Weber

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