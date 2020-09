B 253: Bau der ungeliebten Ampel beginnt am Montag

Am Montag geht's los: "Hessen Mobil" lässt im Dietzhölztal an der Abzweigung von der B 253 nach Eibelshausen eine Ampelanlage errichten. Der Bau einer solchen dort ist umstritten. Bürger und Kommunalpolitiker hätten lieber einen Kreisverkehr. Foto: Guido Schiek

Eschenburg-Eibelshausen (red). Diese Nachricht wird die wenigsten Bürger und Kommunalpolitiker der Gemeinde Eschenburg und sonstigen Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße B 253 im Dietzhölztal freuen: Am kommenden Montag, 14. September, beginnt der umstrittene Bau einer Ampelanlage am Abzweig nach Eibelshausen.

Wie Bettina Amedick von der Straßenbaubehörde "Hessen Mobil" am Mittwoch mitgeteilt hat, geht es am Montag mit Tiefbauarbeiten in den Seitenbereichen der B 253 und der Landesstraße L 3043 los. Die Fundamente für die spätere Montage der Ampelmasten werden hergestellt.

Behörde geht von Stau "in Spitzenstunden" aus

Um Platz für die Arbeiter zu schaffen, werden einzelne Fahrstreifen im Kreuzungsbereich gesperrt und eine Baustellenampel aufgestellt. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit wird während der Bauzeit auf Tempo 50 gesenkt. "Durch die Bauarbeiten wird es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs und zu den Spitzenstunden vermutlich zu Rückstau kommen", schreibt Amedick.

Bis voraussichtlich Freitag, 18. September, würden die Arbeiten auf den bestehenden Dreiecksinseln ausgeführt. Dazu werde der Verkehr aus Dillenburg auf dem Geradeausfahrstreifen zusammengelegt. Der Verkehr aus Richtung Biedenkopf wird über die schraffierte Fläche in der Straßenmitte und den Linksabbiegestreifen geführt.

Zwei Fahrstreifen werden zu einem zusammengelegt

Von Freitag bis zum 23. September werden die Arbeiten am östlichen Straßenrand ausgeführt. Dazu werden, so kündigt es die Behördensprecherin an, der Fahrstreifen des Linksabbiegers und der des Geradeausverkehrs von Dillenburg nach Eibelshausen und Biedenkopf gemeinsam über den Linksabbiegestreifen geführt, um den Geradeausfahrstreifen für die Arbeiten nutzen zu können.

Während der gesamten Bauzeit bleiben laut Amedick alle Fahrbeziehungen erhalten. Es sei auch weiterhin möglich, nach Eibelshausen abzubiegen. Der Verkehr von Biedenkopf nach Eibelshausen sowie von Eibelshausen nach Dillenburg werde ohne Ampelregelung geführt. Die übrigen Fahrbeziehungen werden während der Bauzeit durch eine Baustellenampel geregelt.

Weitere Arbeiten sollen den Verkehr nicht beeinträchtigen

Voraussichtlich von 23. September bis einschließlich 2. Oktober stünden weitere Arbeiten auf Flächen neben den Straßen in diesem Bereich an. Diese würden den Verkehr auf der Bundes- und auf der Landesstraße aber nicht beeinträchtigen.