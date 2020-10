B 253 bei Eibelshausen: "Alles spricht für die Ampel"

In einem Antrag zur nächsten Kreistagssitzung spricht sich die CDU-Kreistagsfraktion dafür aus, dass an der B 253/Abzweig Eibelshausen ein Kreisel installiert wird. Der Antrag der CDU richtet sich an die Kreisregierung, das Ansinnen der Gemeinde und das der CDU-Kreistagsfraktion zu unterstützen und eine Initiative gegenüber dem hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium zu starten, das "bedauerlicherweise" eine Ampellösung vorsehe, die vor Ort entschieden abgelehnt werde.

Aus Sicht der CDU sei eine Ampelanlage auf offener Bundesstraße per se problematisch, da sie zu Auffahrunfällen ebenso führen könne wie zu unnötigen, die Umwelt belastenden Staus. Eine Kreisellösung sei deshalb prinzipiell einer Ampellösung vorzuziehenUnter Flächenaspekten gebe es vor Ort keine Probleme. Deshalb wolle man gezielt die Gemeindevertretung und die über 1000 Bürger, die sich in Form einer Unterschriftenaktion dafür ausgesprochen hätten, unterstützen.