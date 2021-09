Band "Discover" kommt nach Simmersbach

Die Band "Discover" ist am 25. September bei der Freien evangelischen Gemeinde Simmersbach zu Gast. Foto: Band "Discover"

ESCHENBURG-SIMMERSBACH - Die Band "Discover" hat die - bedingt durch Corona - konzertfreie Zeit kreativ genutzt und im Studio eine neue CD produziert. Jetzt freut sich die Formation auf ihren Auftritt bei der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) in Simmersbach in der Friedhofstraße.

Am Samstag, 25. September, sind "Discover" ab 19.30 Uhr in der FeG zu Gast, um im Rahmen eines Release-Konzertes die Titel der Produktion "Steady On" vorzustellen.