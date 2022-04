Betrunkener Autofahrer kriegt die Kurve nicht

Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-SIMMERSBACH - Ohne Verletzungen hat ein 27 Jahre alter, alkoholisierter Autofahrer einen Unfall an der Bundesstraße 253 auf Eschenburger Gemeindegebiet überstanden. Laut einem Sprecher der Dillenburger Polizei wollte der Eschenburger am frühen Samstagmorgen mit seinem VW von der B 253 in Richtung Simmersbach abbiegen. Dabei überfuhr er allerdings ein Schild auf einer Verkehrsinsel, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam im Straßengraben zum Stehen.

Ein Alkoholschnelltest brachte es auf einen Wert von 1,46 Promille. Die Schäden an seinem Wagen belaufen sich auf rund 8000 Euro. Ein neues Verkehrsschild wird etwa 200 Euro kosten.

Der Mann musste auf der Wache eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.