"Bolten Borussen" reisen gerne mit

Sie sind die Gründer des Borussia-Mönchengladbach-Fanclubs "Bolten Borussen" (v.l.): Matthias Dietrich, Luca Knittel, Jochen Bastian, Jimmy Kreck, Bernhardt Knittel, Vorsitzender Otto Nickel, Christian Büthe und Klaus Dürrschmidt. Foto: Fanclub "Bolten Borussen"

ESCHENBURG-WISSENBACH - Seit 2019 gibt es den Fanclub "Bolten Borussen" vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, der als offizieller Fanclub des Vereins bestätigt wurde. Der Fanclub hat bereits 30 Mitglieder in allen Altersschichten. "Gerne begrüßen wir auch weitere Mitglieder in unserer Mitte", so der Vorsitzende Otto Nickel. "Wir fahren regelmäßig zu den Spielen unseres Vereins. Außerdem treffen wir uns auch in unserem Stammhaus, dem Hotel und Restaurant ,Bauernstube' in Wissenbach. Ein Grillfest, Besuche unseres Namensgebers, der Bolten Brauerei, sowie weitere Veranstaltungen stehen kurz bevor oder sind in Planung." Weitere Informationen über den Fnclub gibt es bei Otto Nickel per E-Mail an:

otto.nickel@googlemail.com.