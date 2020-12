Bonbons statt Banking: Das Leben ist süß

Kerstin Kanofsky (geborene Knell) ist 50 Jahre alt und wuchs in Hirzenhain auf. Heute lebt sie in Dreieichenhain, ist verheiratet und hat zwei Kinder (13 und 15 Jahre alt) sowie drei Stiefkinder (31, 31 und 35 Jahre). Nach dem Realschulabschluss in Dillenburg absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Es folgten ein Auslandsjahr in den USA als Au Pair, der Besuch der Kaufmännischen Schulen in Dillenburg (Abschluss Fremdsprachensekretärin) sowie Tätigkeiten bei der Messe Frankfurt sowie der BDDP-Werbeagentur und der Werbeagentur Saatchi & Saatchi. Währenddessen absolvierte sie ein Nachdiplomstudium Master of Marketing an der Uni Basel, verbunden mit einem Auslandssemester im Fach International PR in New YorkDort machte sie ein Praktikum im Büro des damaligen Bürgermeisters Rudy GiulianiDanach arbeitete sie als Marketing-Manager bei der SEB-Bank/Santander bis 2013. Im gleichen Jahr gründete sie ihre Manufaktur. (np)