Brand in Asylunterkunft in Eibelshausen

Brand in einer umgebauten Scheune in Eschenburg-Eibelshausen. Foto: Jörg Fritsch

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Ein Feuer in einer Asylunterkunft in der Hauptstraße in Eibelshausen hat am Montagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 18.30 gingen laut Informationen der Polizei bei der Einsatzleitstelle die ersten Notrufe ein.

Das Feuer brach in dem Untergeschoss einer ausgebauten Scheune aus. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 35-jähriger Bewohner wohl während des Rauchens eingeschlafen. Als er den Brand bemerkte, schlug er ein Fenster ein und rettete sich ins Freie. Dabei zog er sich Schnittverletzungen zu.

Weitere Bewohner kamen laut Polizei glücklicherweise nicht zu Schaden. Sie waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht da. Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist, wurden die Bewohner in einer Notunterkunft untergebracht. Der durch den Brand verursachte Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da der 35-jährige laut Polizei alkoholisiert gewesen sein soll, ordnete ein Richter eine Blutentnahme an.