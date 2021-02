Brandstiftung: In Wissenbach brennen zwei Gartenhütten nieder

Symbolfoto: Harald Kaster

ESCHENBURG-WISSENBACH - Nachdem am Sonntag in Wissenbach den Brand zweier Gartenhütten gemeldet hatten, rückte gegen 8.45 Uhr die Feuerwehr aus. Die Brandstelle lag in Höhe der Bundesstraße B 255 zwischen Wissenbach und Eibelshausen. Die beiden Hütten standen auf einem Grundstück mit zwei Fischteichen oberhalb des Radweges.

Am Montag haben Brandermittler der Kripo Dillenburg den Tatort untersucht. Sie schließen einen technischen Defekt als Brandursache aus. Vielmehr gehen die Experten davon aus, dass die beiden Gartenhütten vorsätzlich angesteckt wurden. Da beim Eintreffen der Feuerwehr die Hütten bereits vollständig niedergebrannt waren, müssen die Unbekannten im Laufe der Nacht das Feuer gelegt haben.

Hinweise erbitten die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.