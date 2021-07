Brassband der Holderbergschule feiert 20. Geburtstag

Open-Air-Konzert zum 20-jährigen Bestehen: die Brassband der Eschenburger Holderbergschule. Foto: Holderbergschule Eschenburg

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Mit einem Open-Air-Konzert auf dem Schulhof hat die Brassband der Holderbergschule Eibelshausen ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert.

Schulleiterin Andrea Rink begrüßte das Publikum und die Band mit den Worten: "Eigentlich habt ihr euch euer Jubiläum anders vorgestellt, mit allen Ehemaligen, zum Beispiel in der Kirche - aber immerhin ist es trocken und wir können uns an diesem kleinen Sommerkonzert heute Abend freuen." Ihr Dank galt Gebhard Häußer für die 20-jährige Leitung der Band, die der Schule in diesen Jahren immer ein Gesicht in der Öffentlichkeit gegeben habe.

Die 15-köpfige Formation servierte anschließend ein buntes Programm aus Klassik, Märschen, Pop und Rock. Erstmals spielte die Brassband aus der Filmmusik "Wallace & Gromit", arrangiert von Posaunenchorleiter Martin Eizenhöfer aus Hirzenhain. In diesem Zusammenhang dankte Lehrerin Kristin Hermann allen Posaunenchören im Schuleinzugsgebiet, ohne deren Arbeit die Brassband nie so viele talentierte Musiker hätte.

Nach einigen Spirituals verabschiedete Häußer die Schulabgänger und dankte Carolin Klein, Jana Philipp, Johannes Brandenburger, Silas Hofheinz und Tom Weinert für ihren jahrelangen Einsatz in der Brassband.

Die Formation verabschiedete ihr Publikum mit "Highland Cathedral" und der Ankündigung, das große Jubiläumskonzert so bald als pandemiebedingt möglich nachzuholen.