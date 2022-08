4 min

Bürgerinitiative "Unterm Klein-Loh" fordert Baustopp

Anlieger in Hirzenhain wehren sich gegen Kostenbeteiligung an der Straßensanierung. Umlagefähige 124 725 Euro werden auf wenige Schultern verteilt. Was sagen Gemeinde und BI?

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg