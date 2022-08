Bürgermeisterwahl: Trio steht Eschenburgern Rede und Antwort

Am 6. September steht in der Gemeinde Eschenburg die Bürgereisterwahl an. Symbolfoto: Ralf Hirschberger/dpa

ESCHENBURG-WISSENBACH - Bleibt Götz Konrad (parteilos) Rathauschef oder entscheidet sich am 11. September die Mehrheit der Eschenburger für einen neuen Bürgermeister? Am Dienstag, 6. September, können Sie Konrad und seine Mitbewerber Jury Bazarov und Markus Neitz ab 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Wissenbach im Vergleich erleben.

Diese Zeitung hat die drei Kandidaten zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich ein Bild von ihnen machen können.

Die Zukunft der Gesundheitsversorgung, eine Ortsumgehung für Wissenbach, neue Radwege und bezahlbare Bauplätze - viele Themen beschäftigen die Bürger in Eibelshausen, Eiershausen, Hirzenhain, Roth, Simmersbach und Wissenbach. Hierzu werden zwei Redakteure den Kandidaten auf den Zahn fühlen.

Leser können Fragen an die Redaktion schicken

Vor allem wichtig für die Wahl am 11. September und eine mögliche Stichwahl zwei Wochen später: Welche Ziele und Visionen unterscheiden die Bewerber voneinander?

Bei der Liste der Fragen kommen Sie ins Spiel: Worüber die drei Kandidaten sprechen, sollen Sie mitbestimmen. Senden Sie Ihre Fragen vorab an die Redaktion. Unsere Moderatoren werden sie den Bewerbern auf dem Podium stellen - auf Wunsch auch anonymisiert.

Senden Sie die Fragen bis Samstag, 3. September, einfach per E-Mail an lokalredak tion-dill@vrm.de oder per Fax an 0 27 71-87 44 04. Auch der Postweg ist möglich: Dill-Zeitung, Marktstraße 15, 35683 Dillenburg. Bitte geben Sie Ihren Namen und Wohnort an, und vergessen Sie den Hinweis nicht, falls Ihre Frage anonymisiert gestellt werden soll.

Jury Bazarov (41) arbeitet in der Gemeindeverwaltung von Neunkirchen und wohnt mit seiner Familie in Wissenbach. Götz Konrad (51) ist seit 2005 Bürgermeister und strebt seine vierte Amtszeit an. Er wohnt mit seiner Familie in Eibelshausen genauso wie Markus Neitz (50), der dritte Bewerber. Er arbeitet bei der Firma Reich in Wissenbach.

Die Podiumsdiskussion wird etwa zwei Stunden dauern. Nach einer Vorstellung der Kandidaten geht es mit Fragen der Moderatoren und unserer Leser weiter.

Im Anschluss haben die Besucher die Möglichkeit, den Bewerbern direkt ihre Fragen zu stellen. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die Zahl der Plätze in der Mehrzweckhalle in Wissenbach ist begrenzt.