Busse fahren wieder über die Dietzhölztalbrücke

Inzwischen sind die Bauarbeiten an der Brücke über die Dietzhölze abgeschlossen: Der Baustellenfahrplan für mehrere Buslinien wird am Montag aufgehoben. Archivfoto: Frank Rademacher

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Weil der Verkehr seit einigen Tagen wieder über die Dietzhölzbrücke beim Eibelshäuser Kreisel rollt, können auch die Baustellenfahrpläne der Buslinien wieder auf den normalen Betrieb umgestellt werden. Dies passiert ab Montag, 15. Februar.

Dies gilt für die Linien 300 (Ortsverkehr Eschenburg), 301 (Schulverkehr Eschenburg/Dietzhölztal) und 302 (Dietzhölztal - Eschenburg - Dillenburg). Dann gelten auf diesen Bustouren neue Fahrpläne inklusive einer Anpassung im Schülerverkehr für die Anfahrt der zweiten Schulstunde an die Holderbergschule in Eibelshausen. Die Ab- und Ankunftszeiten der Linie 101 (Hirzenhain - Nanzenbach - Eibach - Dillenburg - Donsbach) am Bahnhof in Dillenburg werden im Minutenbereich angepasst.

Expresslinie X 41 hält auch am "Panoramablick"-Bad

Auf der neuen Schnellbuslinie X 41 (Dillenburg - Biedenkopf) wird seit Mittwoch die Haltestelle am Hallenbad "Panoramablick" in Eibelshausen zusätzlich bedient, wie die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil außerdem mitteilt.