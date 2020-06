CDU wünscht neue Bauplätze im Eschenburger Ortsteil Roth

Symbolfoto: dpa

Eschenburg-Eibelshausen (cw). Der Eschenburger Ortsteil Roth boomt im Bezug auf den Bau von Häusern. Deshalb möchte die CDU dort gerne neue Bauplätze geplant sehen. Die Gemeindevertretung unter Vorsitz von Hans-Otto Hermann (CDU), die am Donnerstagabend wegen Corona in der Wissenbacher Mehrzweckhalle tagte, brachte zudem zwei Personalien auf den Weg.

4 + 4 neue Parzellen

in Richtung Sportplatz

Der Rother Rolf Dietrich (CDU) begründete den Antrag seiner Fraktion, das vorhandene Baugebiet Eckeweg in Richtung Sportplatz um mindestens vier Bauplätze zu erweitern und, sobald diese verkauft sind, weitere vier Parzellen bereitzustellen: "Es gibt viele junge Familien, die in Roth einen Bauplatz suchen. Es war damals ein Fehler, den Kindergarten zuzumachen." In dem Ortsteil gebe es nur noch Baulücken, die die Besitzer nicht verkaufen würden. Wenn Grundstücke neu erschlossen würden, müsse ein Baugebot ausgesprochen werden. Der Antrag wurde einstimmig verabschiedet und in den Bauausschuss verwiesen.

Hans-Otto Hermann zieht sich aus der Betriebskommission der Gemeindewerke Eschenburg zurück. Als Nachfolger wurde sein CDU-Parteikollege Gerd Müller vorgeschlagen. Dieser wurde auch gewählt, wobei es unter den 27 Gemeindevertretern eine Gegenstimme und sieben Enthaltungen gab.

Anders sah es bei der Nachbesetzung des Ortsgerichts Wissenbach aus. Für den Ende vergangenen Jahres verstorbenen Alfred Beimborn hatten die Ortsgerichtsmitglieder Dietrich Sommer vorgeschlagen. Diese Empfehlung wurde einstimmig angenommen, sodass Sommer jetzt beim Amtsgericht Dillenburg als Ortsgerichtsschöffe vorgeschlagen wird.

Abschließend verwies das Parlament den Prüfantrag der FWG, Bürger, Unternehmen sowie Selbstständige wegen Corona finanziell zu entlasten, an den Haupt- und Finanzausschuss. Die Freien Wähler regten für die Gegenfinanzierung an, Haushaltsmittel umzuschichten, geplante Investitionen zu verschieben oder Einsparungen vorzunehmen. Gegebenenfalls könne die Gegenfinanzierung auch über Landesmittel erfolgen.