Comeback der 1964 erstmals gefeierten Hirzenhainer Sause

ESCHENBURG-HIRZENHAIN - Bereits im Jahr 2020 sollte das traditionelle Hirzenhainer Fliegerfest am Samstagabend einen Generationswechsel erleben. Doch der Virus, der die Welt veränderte, ließ auch das Angebot des Segelfliegerclubs "Hi-Hai" auf Null zurückfallen. Doch nach zweijähriger Pause heben die Hirzenhainer an Pfingsten vom 3. bis 5. Juni wieder feiertechnisch ab.

Seit 58 Jahren findet das Fliegerfest immer an Pfingsten statt, anfänglich mit unterschiedlichen Kapellen. Die Mehrnsteiner Musikanten spielten dann von 1979 bis 2003 ununterbrochen samstags und sonntags zum Frühschoppen sowie nachmittags und zum Abschluss auch noch einmal abends zum Tanz. Die Nach-Mehrnsteiner-Zeit wurde von unterschiedlichen Kapellen gestaltet. Für ein volles Haus und tolle Stimmung sorgte "Dicke-Backe-Musik" mit Stimmungsmusik und Schlagern. Der Samstagabend war über Jahrzehnte der beliebteste Programmpunkt des Fliegerfests. Aber seit Mitte der 2010er-Jahre kamen immer weniger Gäste, dafür nahm der Sonntag mit dem Frühschoppen an Beliebtheit zu. Bereits für 2020 planten die Flieger deshalb den Samstagabend um, sie hatten schon den Vertrag mit der Band "Skamelion" in der Tasche. Als Vorgruppe sollte Rolix auftreten. Aber statt zweier Fliegerfeste folgte zwei coronabedingte Ausfälle.

Mehr Gäste wechseln vom Abend zum Frühschoppen

Für das anstehende Pfingstwochenende wurde im Winter der Vertrag mit der heimischen Formation "EVE" geschlossen. Die Coverband tritt am Samstag ab 21 Uhr auf und ist bereits zum fünften Mal in der Flughalle am Hang dabei.

Seit 1991 gehört die Disco am Freitag zum festen Bestandteil des Fliegerfests. Zum Auftakt hatte DJ Volker die erste Disco für die Jugendgruppe moderiert und zum vollen Erfolg gekürt. Von 1992 bis 2006 eröffneten verschiedene heimische Bands das Fliegerfest. Seit 2007 hat Discjockey Volker Strömmer das Micro in der Hand. "DJ Volker" ist bekannt aus dem "Whisky Bill". Er bringt 50 Jahre DJ-Erfahrung mit.

Die Kinderdisco wurde 2015 eingeführt und ist seit dem ein beliebter Treffpunkt der Minis. Die Kinder und Jugendlichen bekommen eine schön geschmückte Tanzfläche, Kinder-Cocktails und freien Eintritt - am Freitag von 19 bis 21 Uhr.

Der Frühschoppen am Sonntag gehörte seit über einem Jahrzehnt dem über 30-köpfigen Blasorchester des TV Berstadt unter der Leitung von Josef Retter. Allerdings musste Berstadt diesmal den Fliegern absagen: wegen Corona zu wenig Übung und zu viele Ausfälle. Auf der Suche nach Ersatz mussten die Verantwortlichen viele Absagen hinnehmen. Aber "warum in die Ferne schweifen ...!" Vor etlichen Jahren gab es die Hirzenhainer Dorfmusikanten, die auch schon beim Fliegerfest gespielt hatten. Die Gruppe war aber lange Zeit nicht mehr auf größeren Bühnen aufgetreten. Das Trio Herbert Grätz, Uwe Brandenburger und Norbert Bender nennt sich "Hirzenkrainer" und spielt neben Oberkrainer Musik auch die Kultlieder des Fliegerfests. Das dreieinhalbstündige Programm beginnt um 11 Uhr. Anschließend kommt von Volker Ströhmann noch einmal "Musik aus der Dose" .

DAS PROGRAMM Freitag, 3. Juni 19 bis 21 Uhr: Kinderdisco ab 21 Uhr: Whisky-Bill-Night mit DJ Volker Samstag, 4. Juni 20 - 21 Uhr: Happy Hour ab 21 Uhr: Rock, Pop und Party mit EVE Sonntag, 5. Juni 11 Uhr: Frühschoppen mit den "Hirzenkrainern" anschließend: Abschluss mit DJ Volker

Der Eintrittspreis am Freitag liegt seit Jahren bei fünf Euro. Am Sonntag nimmt der SFC seit 20 Jahren keinen Eintritt. Und die Getränkepreise werden wie bei der 750-Jahr-Feier in Hirzenhain 2019 sein.

Für den SFC "Hihai Hirzenhain ist das Fliegerfest nicht nur eine Rückkehr in ein gewohntes Vereinsleben, für die Segelflieger ist die Veranstaltung gleichzeitig auch ein Warm-Up für das kommende Jahr: 2023 feiern die Hirzenhainer als zweitältester Segelfliegerverein ihren 100. Geburtstag. Dann soll das Fliegerfest um einen Tag verlängert werden und das Pfingstwochenende am Montag mit einem Festzug durch den Ort enden.