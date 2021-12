1 min

Dachstuhlbrand Eiershausen: Ursache ermittelt

Am 20. November 2021 brennt es in der Schwarzbachstraße. 67 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren rücken an. Nun haben Experten der Polizei den Grund für das Feuer ausgemacht.

Von Nina Paeschke Redakteurin Dillenburg