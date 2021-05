Das Fräulein vom Amt erinnert sich

Arbeitsplatz von Ilse Müller und vielen Kolleginnen: 1949 entsteht dieses Bild von der Telefonzentrale in Dillenburg. Foto: Ilse Müller

ESCHENBURG/SIEGBACH - Im Rahmen des Internationalen Museumstages am Sonntag, 16. Mai, präsentiert das Regionalmuseum Eschenburg auf seiner Website in einem Video-Interview eine Zeitzeugin, die über ihre langjährige Arbeit im Dillenburger Fernamt berichtet. Und das Heimatmuseum Übernthal zeigt online Videos über die Sonderausstellungen der vergangenen Jahre.

Mit der Erfindung seines "Sprachübertragungsapparates" landete Alexander Graham Bell im Jahre 1876 einen echten Hit. So viele Menschen wollten das sogenannte Telefon haben, dass eigene Verbindungen zwischen den einzelnen Apparaten nicht mehr möglich waren. So mussten Verbindungsstellen für den richtigen Anschluss sorgen. Das war die Geburtsstunde des "Fräuleins vom Amt" - einer Telefonistin, die in einer Telefonvermittlungsstelle am Klappenschrank gearbeitet hat.

Praktischer Grund statt emanzipatorischer Akt

Es war kein emanzipatorischer Akt, nur Frauen für solche Tätigkeiten einzustellen, sondern ein ganz praktischer Grund: Die höhere Stimmlage konnte über die damals übertragenen Telefonfrequenzen besser verstanden werden. Und so entstand im Laufe der Zeit ein neues Berufsbild. Voraussetzungen waren eine gute Schulbildung und Fremdsprachenkenntnisse. Die Damen mussten jung und ledig sein und "aus gutem Hause stammen".

Der Arbeitsalltag der Telefonistinnen war durch immer gleiche Sprach- und Bewegungsabläufe geprägt. So erfolgte der Ablauf einer Telefonvermittlung in folgenden Schritten: Nach dem Anruf eines Teilnehmers bei dem Fernamt fällt die entsprechende Klappe am Schrank, die Telefonistin meldet sich und fragt nach dem gewünschten Teilnehmer, macht bei diesem die "Besetztkontrolle" und verbindet dann die Anschlüsse, ruft den Adressaten an, das Gespräch erfolgt und wird nach dem Schlussruf des Anrufenden wieder getrennt. Daneben mussten auch Formulare für die Gebührenabrechnungen ausgefüllt werden. Schließlich wurden die Damen noch im wachsenden Telexdienst eingesetzt.

Ab 1963 wurde auch im Raum Dillenburg der Selbstwählferndienst eingeführt. Ilse Müller war von 1947 bis 1963 mit anderen 100 Frauen als Telefonistin beim Fernamt in der Oranienstadt beschäftigt. Die heute 90-Jährige erzählt im Video-Interview von ihren Tätigkeiten, den Arbeitsbedingungen und besonderen Begegnungen sowohl im Telefon- als auch im Telegrafendienst.

Das Heimatmuseum Übernthal ist ebenfalls dem Aufruf des Deutschen Museumsbund gefolgt und beteiligt sich mit einem digitalen Angebot am Internationalen Museumstag.

Aktiven immer wieder über die Schultern geschaut

Der Übernthaler Künstler Stefan Schneider hat in den vergangenen Jahren die Arbeit des Kulturausschusses des Heimatvereins Übernthal verfolgt, vor allem mit den Aktiven Christel Schneider, Annemarie Seitz und Gabi Georg.

Dabei sind einige interessante Videos der zahlreichen Sonderausstellungen entstanden. Die Themenbereiche sind: "Frühlingserwachen", "Muttertag", "Hochzeit im Wandel der Zeit", "Altes Spielzeug", "Advent" sowie "Modenschau anno dazumal".