Das Grab des toten Fliegers: Am Fallschirm hängend erschossen

Das Grab von Willi Ehrecke: Der Pilot ist am 21. März 1945 am Himmel über Hirzenhain und an seinem Rettungsschirm hängend von amerikanischen Piloten erschossen worden. Foto: Christoph Weber

Das Grab der Gebrüder Klein: Martin starb am 31. August 1944, Ernst bereits am 13. September 1941. Auch hier kümmern sich helfende Hände ehrenamtlich um die Pflege. Foto: Christoph Weber

"Sturmvogel": So wurde die Messerschmidt Me 262 - hier ein Nachbau - genannt. Sie war von 1943 an der erste in Serie gefertigte Düsenjäger der Welt. Foto: Wilfried Birkholz