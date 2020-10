Dem Eichhörnchen auf der Spur

Länge: rund 4 km.

Höhenmeter: rund 110.

Dauer: etwa zwei Stunden.

Strecke: Die Waldwege und schmale Pfade sind gut begehbar. Hin und wieder muss man Matsch ausweichen, der meist durch schwere Bewirtschaftungsfahrzeuge entstanden sind. Auch für Wanderer, die nicht ganz so gut zu Fuß sind, ist dies zu bewältigen.

Anfahrt und Parken: mit dem Auto in Eibelshausen zur Straße Am Dombach, an deren Ende links abbiegen, bergauf bis zur Gabelung, dort rechts abbiegen und dem Weg folgen bis zum Waldlehrpfad-Portal.

Info: nabu-eibelshausen.de