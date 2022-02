Die Gemeinde Eschenburg bietet eine Digitalsprechstunde an

Rathauschef Götz Konrad lädt die Eschenburger für den 10. Februar zum ersten Bürgerforum ein. Foto: Gemeinde Eschenburg

ESCHENBURG - Auch die Veranstaltungen der politischen Gremien werden unter Corona auf ein Minimum verringert, weil man - mit Maske - längere Zeit in einem Raum sitzt. Die Gemeinde Eschenburg will ihre Einwohner deshalb über ein Bürger-Forum informieren. Die Premiere findet am Donnerstag, 10. Februar, um 19 Uhr statt.

Beschlüsse der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse müssen in einer Präsenzveranstaltung öffentlich gefasst werden. Die Video-Konferenz ist in der Hessischen Gemeindeordnung noch nicht vorgesehen, schon gar nicht für die Beschlussfassung.

Für die Stellungnahme der Gemeinde zum Regionalplan Mittelhessen war der geplante Sitzungsblock im Februar zu früh und der folgende im April zu spät. Nun werden die Gremiensitzungen in den März verschoben. Weil der Wunsch aufkam, Informationen auch zwischen den Terminen weiterzugeben, startet Eschenburg mit dem ersten Bürger-Forum als Online-Veranstaltung.

Großes Thema wird die Gesundheitsversorgung sein, die in Eschenburg auf gutem Weg und wichtige Schritte weiter ist: Vom Supermarkt als Zugpferd möchte die Gemeinde mit den Themen Gesundheit, Ganztagsplatz und Gastronomie die Innenentwicklung beflügeln.

Was als Rahmenbedingungen für die Gremien zu gestalten ist und was daraus werden kann, soll besprochen werden. Die Vorstellung erfolgt bewusst, bevor die Gemeindevertretung den formellen Grundsatzbeschluss fasst.

Infos und Zugangsdaten für das erste Bürger-Forum gibt es unter www.eschenburg.de/forum im Internet und auch per Mail bei Bürgermeister Konrad (g.konrad@eschenburg.de).