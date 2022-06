Beim nächsten Bürger-Forum online in Eschenburg geht es ums Geld. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - "Die Krux der Kommunalfinanzen knacken - Nachhaltigkeit und Neugestaltungskraft" ist das Thema beim nächsten Bürger-Forum online in Eschenburg, das am Mittwoch, 22. Juni, ab 19 Uhr als Video-Konferenz digital angeboten wird.

25 000 Euro oder 7000 Euro jährliche Belastung in den kommenden 20 Jahren - das ist hier die Frage für den Haushalt der Gemeinde. Baut Eschenburg einen Kunstrasen-Fußballplatz selbst oder leisten die Gemeinde "Hilfe zur Selbsthilfe" und stemmt den verbleibenden Eigenanteil mit einem Zuschuss auf Zins und Tilgung eines Zuschusses?

Mit der Umstellung auf die Doppik haben viele den Überblick bei den Finanzen einer Kommune verloren. "Die Abschreibung fördert nicht die Transparenz, sondern die Ignoranz", meint Götz Konrad (parteilos). Der Eschenburger Bürgermeister war als Referent zum Finanz-Gipfel des "Behörden Spiegel" eingeladen worden und erklärt die Erfahrungen in Eschenburg auch gerne in anderen Kommunen.

Am Beispiel eines neuen Babybeckens im Schwimmbad erklärt Konrad, wie die Abschreibungen wirken und wie man sie in der Ergebnis-Rechnung "in die Waage" bekommt. Zur "Krux der Kommunalfinanzen" gehört seiner Ansicht nach, dass von den Steuern wenig in der Gemeinde bleibt. In Eschenburg bleibe von der Gewerbesteuer aktuell nur ein Fünftel. "Und Kreis, Land und Bund holen sich den Großteil, ohne darüber großartig zu reden."

Zusammenarbeit

bietet Chancen

Vor allem in der interkommunalen Zusammenarbeit und in der internen Verrechnung sieht Konrad Chancen, die "Krux der Kommunalfinanzen zu knacken".

Die Zugangsdaten zum Forum sind zu finden unter www.eschenburg.de/forum über die Links zu der jeweiligen Veranstaltung oder können unter der Adresse zukunft@eschenburg.de per E-Mail angefordert werden.