Eschenburg-Eibelshausen (red). Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert haben Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Bergstraße entwendet. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Die Schäden am Fenster belaufen sich auf rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Dillenburg unter Telefon 02771-9070 in Verbindung.