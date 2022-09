Drei Orgeln an drei Orten in drei Stunden lauschen

Mit Miyoung Jeon startet der diesjährige Orgelausflug in Wissenbach. Foto: Becker-von Wolff

ESCHENBURG-WISSENBACH - Die Kirchenmusik im Dekanat an der Dill lädt zum Orgelausflug für Sonntag, 11. September, ein. In diesem Jahr geht es zu den Orgeln, die in Wissenbach, Frohnhausen und in der Kapelle des Herborner Schlosses stehen.

Die kleine Reise zu den besonderen Instrumenten startet um 16 Uhr in der evangelischen Kirche Wissenbach, Bezirksstraße 26. Dort spielt Miyoung Jeon Werke von Johann Sebastian Bach, Olivier Messiaen und Monty Norman.

Weiter geht es um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Frohnhausen, Brühlstraße 26, mit Günter Emde, der für den erkrankten Sebastian Köhler eingesprungen ist. Der Dekanatskantor im Ruhestand spielt Werke aus der Romantik von César Franck und Louis Vierne.

Der Orgel-Ausflug führt im Anschluss weiter zur Kapelle des Herborner Schlosses: Regina Zimmermann-Emde lädt dort um 18 Uhr zum musikalischen Ausklang ein. Sie spielt Werke von Johann Kuhnau, Margaretha Christina de Jong und William Albright.

Im Anschluss klingt der Orgel-Ausflug 2022 mit einem Sektempfang aus.