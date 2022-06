Drei Tage Party in der Flughalle

Die "Hirzenkrainer" spielen am Sonntag beim Frühschoppen. Foto: Michael Reitz

ESCHENBURG-HIRZENHAIN - Hunderte Besucher haben am Pfingstwochenende drei Tage lang beim traditionellen Fliegerfest in Hirzenhain gefeiert. Den Auftakt bildete am Freitag eine Kinderdisco mit dem dorfeigenen DJ Volker Strömer in der Flughalle. "Es waren so viele Kinder wie noch nie da", freute sich Sissy Schneider, die Vorsitzende des Segelfliegerclubs Hirzenhain. Anschließend stürmten die Erwachsenen die Tanzfläche.

Bei Musik von "Eve"

droht das Dach abzuheben

Am Samstag war "Eve" am Hang zu hören. Die bekannte Coverband ist in den Neunzigern schon öfter beim Fliegerfest aufgetreten. Die sechsköpfige Gruppe um Peter Siegel besteht bereits seit über 25 Jahren und spielte die größten Rock- und Pop Hits der letzten 50 Jahre. "Uns ist bei der tollen Stimmung fast das Hallendach weggeflogen", berichtete Schneider. Die Besucher seien aus Nah und Fern gekommen. Auch beim traditionellen Frühschoppen am Sonntag standen altbekannte Gesichter auf der Bühne. Vor etlichen Jahren gab es die Hirzenhainer Dorfmusikanten, die auch schon mal beim Fliegerfest gespielt hatten. In der Vergangenheit waren sie jedoch nicht mehr auf größeren Bühnen aufgetreten. Das Trio Herbert Grätz, Uwe Brandenburger und Norbert Bender hat nun unter den Namen "Hirzenkrainer" ihr Comeback gefeiert. Sie spielten Oberkrainer Musik. Natürlich durften aber auch die Kultlieder des Fliegerfests nicht fehlen, wie "Oh Katharina" oder das obligatorische "Fliegerlied".