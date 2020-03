Dringender Appell: "Keine Feier! Kein Feuer"

Ein Zweckfeuer ist derzeit nicht zu genehmigen, auch wenn die Wertstoffhöfe geschlossen sind und es Hobbygärtnern "in den Fingern juckt", sagt Bürgermeister Götz Konrad. Foto: Gemeinde Eschenburg

Eschenburg-Eibelshausen (red). Ein Flächenbrand in Hirzenhain hat am Montag die Feuerwehr alarmiert. "Solche unnötigen Einsätze gefährden die Einsatzfähigkeit der Wehr und die Gesundheit der Ehrenamtlichen", sagt Eschenburgs Bürgermeister Götz Konrad (parteilos).

"Nicht ohne Grund genehmigen wir seit 16. März kein Zweckfeuer mehr", so Konrad weiter. "Jedes offene Feuer verbietet sich von selbst, denn eine eventuelle Alarmierung würde die Gesundheit der Freiwilligen Feuerwehr unnötig gefährden."

Um die Verbreitung des Corona-Virus' zu bremsen und die Ansteckungsgefahr zu mindern, ist auch die Feuerwehr "vorübergehend geschlossen": Bis auf Weiteres gibt es keine Übungen und Unterrichte. Auch notwendige Treffen wie eine Aktualisierung der Melder laufen ohne persönliche Kontakte ab. Dennoch muss die Freiwillige Feuerwehr einsatzbereit sein.

Niemand solle sich und andere unnötig gefährden

Dabei ist es aber für manche Feuerwehren schwerlich möglich, den derzeit gültigen Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zwischen Personen und die Hygienevorschriften einzuhalten.

"Es fehlt an Desinfektionsmitteln für Flächen und die Hände", sagt Konrad. Für jedes Feuerwehrgerätehaus stehe ein Handspender noch auf dem Wunschzettel: "Wir stehen als Kommune in der Warteschlange." Wenn nun ein Zweckfeuer - das derzeit ja gar nicht angemeldet sein kann - dazu führt, dass jemand die 112 anruft, müsse die Wehr ausrücken: "Selbst bei vagen Einsatzstichwörtern wie ,Unklare Rauchentwicklung' oder ,Unklarer Feuerschein' müssen wir immer mit dem Schlimmsten rechnen."

Der Bürgermeister nennt es deshalb "mehr als ärgerlich", wenn wie am Montag in Hirzenhain ein Flächenbrand die Feuerwehr alarmiert: "Wenn es glimpflich ausgeht, müssen wir nur Personal und Material, Fuhrpark und Feuerwehrgerätehaus desinfizieren, wo doch schon Knappheit herrscht. Wenn das so weiter geht, gefährden solche unnötigen Einsätze die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und die Gesundheit der Ehrenamtlichen."

Deshalb habe die Gemeinde schon in der vergangenen Woche den Appell ausgegeben: "Keine Feier! Kein Feuer!" Niemand solle sich und andere unnötig in Gefahr bringen. "Vorsicht ist Bürgerpflicht", sagt Konrad. "Wir bedanken uns bei allen, die mit Umsicht und Geduld die Sicherheitsvorkehrungen einhalten und sich vernünftig verhalten."