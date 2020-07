Echte Beamte nehmen falschen Polizisten fest

Der Festgenommene stammt aus der Gemeinde Eschenburg. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

MITTELHESSEN - Echte Ermittler haben einen falschen Polizisten festgenommen: Der Mann soll an verschiedenen Betrügereien in Mittelhessen beteiligt gewesen sein.

Nach Angaben Kerstin Müller von der Polizeidirektion Lahn-Dill ist der 21-jährige Mann am Dienstag in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden, nach Polizeiangaben auf frischer Tat. Er stammt aus der Gemeinde Eschenburg. In seiner Vernehmung hat er mehrere weitere Taten gestanden.

Die Ermittlungen ergaben, dass der 21-jährige Deutsche unter anderem bei einem Betrug in Eschenburg-Wissenbach offenbar als Bote fungierte. Das Betrugsopfer hatte einen Geldbetrag in einem Briefumschlag mit der Aufschrift "VR-Bank" auf dem Beifahrersitz ihres silberfarbenen Audi Cabriolets deponiert. Sie begab sich in den Rewe-Markt in der Straße "Im Seifen".

Die Polizei sucht nach den Opfern des Festgenommenen

Der 21-Jährige ging zum Auto und nahm den Umschlag an sich. Die Geldabholung soll laut Polizei zwischen dem 29. Juni und Dienstag, 7. Juli, gewesen sein. Die Geschädigte habe die Tat bisher nicht zur Anzeige gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Opfer oder dem silberfarbenen Audi Cabriolet geben? Die Beamten bitten alle Geschädigten dringend, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen und die Taten anzuzeigen. Hinweise an die Dillenburger Polizei, Telefon 02771-9070.