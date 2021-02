Eibelshausen: Brückenbau verzögert sich

Die Brücke über die Dietzhölze am Kreisverkehr in Eibelshausen ist fertig. Jetzt stehen noch einige kleinere Restarbeiten aus. Foto: Frank Rademacher

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Seit Oktober lässt der Lahn-Dill-Kreis in Eibelshausen unter der Bauleitung von "Hessen-Mobil" die Brücke über die Dietzhölze auf der Kreisstraße K 7 am Kreisverkehr sanieren. Aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse verlängern sich die Bauarbeiten auf dieser Baustelle geringfügig, sodass die Sperrung in der Nassauer Straße noch nicht Anfang Februar, sondern voraussichtlich erst Mitte dieses Monats aufgehoben werden kann.

Zugleich dauern dadurch auch die Verkehrsbehinderungen in der Ortsdurchfahrt von Eibelshausen an. Auf der in Höhe des Kreisel halbseitig gesperrten Landesstraße L 3043 regelt eine Baustellenampelschaltung den Verkehr.

Wintereinbruch sorgt

für Verzögerungen

Die Sanierung der Brücke an sich ist weitgehend abgeschlossen. Es müssen allerdings noch die Fahrbahnübergänge von der Brücke zur Straße hergestellt werden, bevor beide wieder für den Verkehr freigegeben werden können. Das hat Susanne Müller-Etzold, Pressesprecherin des Kreises, mitgeteilt.

Fotos Die Brücke über die Dietzhölze am Kreisverkehr in Eibelshausen ist fertig. Jetzt stehen noch einige kleinere Restarbeiten aus. Voraussichtlich bis Ende nächster Woche wird die Brückenbaustelle in Eibelshausen deshalb noch für Verkehrsbehinderungen in der Ortsdurchfahrt sorgen. Foto: Frank Rademacher Voraussichtlich bis Ende nächster Woche wird die Brückenbaustelle in Eibelshausen noch für Verkehrsbehinderungen in der Ortsdurchfahrt sorgen. Foto: Frank Rademacher 2

Während der rund viermonatigen Bauzeit ist die rund 13,60 Meter lange, zweifeldrige Gewölbebrücke über die Dietzhölze aus dem Baujahr 1936 wieder instandgesetzt worden. Bei dieser Sanierung wurden sowohl das Natursteinmauerwerk des Brückenunterbaus, als auch der Beton des gesamten Überbaus und die angrenzende Stützwand saniert.

Zudem wurden die Brückenkappen, auf denen am Rand der Brücke die Gehwege verlaufen, und die Brückengeländer vollständig erneuert. Um ein Ausspülen in der Gewässersole zu verhindern, wurde ein Kolkschutz aus großformatigen Wasserbausteinen vor den Fundamenten der Brückenwiderlager und des Mittelpfeilers der Brücke angebracht.

Die Sanierungskosten in Höhe von rund 310 000 Euro werden größtenteils vom Lahn-Dill-Kreis als Straßenbaulastträger der K 7 getragen. Die Gemeinde Eschenburg übernimmt von diesen Kosten rund zehn Prozent, die überwiegend für die Gehwege anfallen. Bis Mitte November hatte es noch so ausgesehen, als könnten die Mitarbeiter der Baufirma Strassing das Projekt bis Jahresende zum Abschluss bringen können. Der Wintereinbruch hatte diese Pläne dann aber doch durchkreuzt.