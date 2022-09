Eibelshausen: "Panoramablick" öffnet seine Türen

Aktionstag: Die Maus lädt ins Freizeitbad nach Eibelshausen ein. Archivfoto: Henning Kaiser/dpa

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - "Spannende Verbindungen": So lautet diesmal das Thema beim "Türöffner-Tag mit der Maus". Dazu gibt es in Eibelshausen ein Angebot.

H2O, also Wasser, ist eine Verbindung. Die Kooperation der Gemeinden Eschenburg und Dietzhölztal auch.

Für Montag, 3. Oktober, lädt die bekannte Fernseh-Maus vom WDR bundesweit zum "Türöffner-Tag" ein. Auch das Team vom Freizeitbad "Panoramablick" ist dabei und öffnet sonst verschlossene Türen zur Technik.

Drei Führungen hinter die Kulissen starten im Foyer

Fans der "Sendung mit der Maus" können so "Sachgeschichten" vor Ort erleben: Um 11, 13 und 15 Uhr starten Rundgänge im Foyer des Freizeitbades. Teilnehmer ab 7 Jahren können sehen, wie viel Aufwand hinter dem Spaß im Nass steckt.

Anmeldungen sind per E-Mail an buergermeister @eschenburg.de möglich. Das Freizeitbad "Panoramablick" hat am Montag von 7 bis 17 Uhr geöffnet.